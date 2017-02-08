Дівчина в Одесі вистрибнула із вікна багатоповерхівки

Трагедія сталася в одному із будинків по вул. Бреуса. Внаслідок падіння з 8-го поверху дівчина загинула одразу. За словами сусідів, вона неодноразово намагалася покінчити життя самогубством через нещасливе кохання.

На даний момент на місці події працюють правоохоронці, з'ясовуються всі обставини самогубства.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, учасник АТО повісився на Тернопільщині.