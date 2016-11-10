Детский сад "заминировали" в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. 10 ноября в 13:45 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение от работников заведения о том, что к ним позвонил неизвестный гражданин и заявил о якобы заложенной взрывчатке. Об этом сообщили в ГУНПУ в Харьковской области, передает УНН.
В детский сад №150, что на улице Луи Пастера, выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники. Из детского сада эвакуировали 50 граждан - детей и персонал.
Проводится осмотр территории.