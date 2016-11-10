Детский сад "заминировали" в Харькове

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. 10 ноября в 13:45 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение от работников заведения о том, что к ним позвонил неизвестный гражданин и заявил о якобы заложенной взрывчатке. Об этом сообщили в ГУНПУ в Харьковской области, передает УНН.