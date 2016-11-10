Дитячий садок "замінували" в Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. 10 листопада о 13:45 до Індустріального відділу поліції надійшло повідомлення від працівників закладу про те, що до них зателефонував невідомий громадянин і заявив про нібито закладену вибухівку. Про це повідомили в ГУНПУ в Харківській області, передає УНН.
У дитячий садок №150, що на вулиці Луї Пастера, виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки. З дитсадка евакуювали 50 громадян - дітей і персонал.
Проводиться огляд території.