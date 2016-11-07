Ребенок смертельно отравился неизвестным веществом в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного отравления 5-летнего мальчика в Виннице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
В реанимационное отделение Винницкой городской больницы 5 ноября доставили 5-летнего мальчика. Врачи диагностировали у ребенка тяжелое отравление неизвестным веществом. Жизнь 5-летнего ребенка медики спасти не смогли.
По словам врачей, симптомы у ребенка были похожи на отравление средствами для обезвреживания грызунов. Окончательную причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.