Ребенок смертельно отравился неизвестным веществом в Виннице

В реанимационное отделение Винницкой городской больницы 5 ноября доставили 5-летнего мальчика. Врачи диагностировали у ребенка тяжелое отравление неизвестным веществом. Жизнь 5-летнего ребенка медики спасти не смогли.

По словам врачей, симптомы у ребенка были похожи на отравление средствами для обезвреживания грызунов. Окончательную причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.