Дитина смертельно отруїлася невідомою речовиною у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини смертельного отруєння 5-річного хлопчика у Вінниці. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
До реанімаційного відділення Вінницької міської лікарні 5 листопада доставили 5-річного хлопчика. Лікарі діагностували у дитини важке отруєння невідною речовиною. Життя 5-річної дитини медики врятувати не змогли.
За словами лікарів, симптоми у дитини були схожі на отруєння засобами для знешкодження гризунів. Остаточну причину смерті хлопчика встановить судово-медична експертиза.
За цим фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.