Дети из прифронтовой Луганщины приехали на отдых в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 января. УНН. Тридцать школьников из прифронтового Станично-Луганского района приехали на отдых в филиал Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи “Арника” в с.Нижние Ворота Воловецкого района. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, передает УНН.
Это первые гости в новом заведении, которые прибыли на Закарпатье по приглашению Г.Москаля..
"Сделаем все, чтобы детям понравилась самая западная область нашей страны, и домой они вернулись с твердым убеждением, что Украина - единая!", - отмечает Г.Москаль.
Зимний отдых детей продлится две недели. Для них подготовлена развлекательно-праздничная программа с экскурсиями по области, в частности поездка в Ужгород и встреча с председателем Закарпатской ОГА.
Как ранее сообщал УНН, 21 декабря, в с.Нижние Ворота Воловецкого района открыли филиал Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи "Арника" .