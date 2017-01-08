Діти з прифронтової Луганщини приїхали на відпочинок до Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 січня. УНН. Тридцять школярів із прифронтового Станично-Луганського району завітали на відпочинок до філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді “Арніка” у с.Нижні Ворота Воловецького району. Про це йдеться у повідомленні на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, передає УНН.
Це перші гості у новому закладі, які прибули на Закарпаття на запрошення Г.Москаля.
“Зробимо все, щоб дітям сподобалася найзахідніша область нашої країни, і додому вони повернулися з твердим переконанням, що Україна — єдина!”, — зазначає Г.Москаль.
Зимовий відпочинок дітей триватиме два тижні. Для них підготовлена розважально-святкова програма з екскурсіями по області, зокрема поїздка в Ужгород і зустріч із головою Закарпатської ОДА.
Як раніше повідомляв УНН, 21 грудня, у с.Нижні Ворота Воловецького району відкрили філію Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді “Арніка”.