Дирижера в Италии уволили с работы за слова, что Санта-Клауса не существует
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Дирижер оркестра в Риме был лишен работы после того, как рассказал детям на рождественском концерте, что Санта-Клауса не существует, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
По информации издания, дирижер Джакомо Лоприено 29 декабря был взбешен холодным приемом, который юная аудитория устроила выполнению его оркестром диснеевского мюзикла Frozen. Поэтому после шоу он устроил демарш.
Родители в социальных сетях выразили свое возмущение такими действиями Дж.Лоприено, говоря, что дети были доведены до слез откровениями этого человека.
Организатор мероприятия, компания Dimensione Eventi, указала, что "как и все, мы были шокированы заявлением, сделанным дирижером". "То, что он сказал, является неприемлемым. Это было случайное действие одного человека ", - говорится в сообщении.
Организаторы впоследствии устранили Лоприено от сотрудничества, а впоследствии опубликовали фотографию нового оркестрового дирижера этого шоу, который стоял рядом с Санта-Клаусом.