Диригента в Італії звільнили з роботи за слова, що Санта-Клауса не існує
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Диригент оркестру в Римі був позбавлений роботи після того, як розповів дітям на різдвяному концерті, що Санта-Клауса не існує, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
За інформацією видання, диригент Джакомо Лопрієно 29 грудня був розлючений холодним прийомом, який юна аудиторія влаштувала виконанню його оркестром діснеївського мюзиклу Frozen. Тому після шоу він влаштував демарш.
Батьки в соціальних мережах висловили своє обурення такими діями Дж.Лопрієно, кажучи, що діти були доведені до сліз одкровеннями цього чоловіка.
Організатор заходу, компанія Dimensione Eventi, вказала, що “як і всі, ми були шоковані заявою, зробленою диригентом”. “Те, що він сказав, є неприйнятним. Це була довільна дія однієї людини”, — ідеться в повідомленні.
Організатори згодом усунули Лопрієно від співпраці, а згодом опублікували фотографію нового оркестрового диригента цього шоу, який стояв поруч із Санта-Клаусом.