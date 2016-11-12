Директор НАБУ подчеркнул важность создания антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро отметили важность создания в Украине антикоррупционного суда для завершения антикоррупционной реформы. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время встречи с представителями III Всеукраинской школы будущего парламентария, передает УНН со ссылкой на сообщение Бюро в Twitter.
"Для антикоррупционной реформы крайне важен Антикоррупционный суд", - сказал А.Сытник.
Напомним, А.Сытник сообщил, что в НАБУ работает 550 человек.