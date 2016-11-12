Директор НАБУ наголосив на важливості створення антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро наголосили на важливості створення в Україні антикорупційного суду для завершення антикорупційної реформи. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час зустрічі з представниками III Всеукраїнської школи майбутнього парламентаря, передає УНН з посиланням на повідомлення Бюро у Twitter.
"Для антикорупційної реформи вкрай важливий Антикорупційний суд", - сказав А.Ситник.
Нагадаємо, А.Ситник повідомив, що у НАБУ працює 550 осіб.