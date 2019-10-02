"Динамо" U-19 с разницей в восемь голов победило в матче Юношеской лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Во встрече первого раунда Юношеской лиги УЕФА "Динамо" U-19 деклассировало македонский "Шкендия", сообщает корреспондент УНН.
Уже в первые 45 минут "бело-синие" оформили четыре взятии ворот без ответа. На 2 минуте с пенальти отличился Ванат, на 13 минуте Надольский с подачи углового оформил гол ударом головой. Викентий Волошин забил третий гол находясь в штрафной гостей. Далее Надольский оформил дубль.
Во второй половине автором дубля также стал Ванат и Волошин, еще забивали Шулянський и Исаенко - 8:0.
Добавим, ответный пройдет 23 октября. По итогам поединка победитель пары выйдет на лучшую команду противостояния "Богемианс" - "ПАОК".