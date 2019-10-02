"Динамо" U-19 з різницею у вісім голів перемогло в матчі Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У зустрічі першого раунду Юнацької ліги УЄФА "Динамо" U-19 декласувало македонську "Шкендію", повідомляє кореспондент УНН.
Вже у перші 45 хвилин "біло-сині" оформили чотири взятті воріт без відповіді. На 2 хвилині з пенальті відзначився Ванат, на 13 хвилині Надольский з подачі кутового оформив гол ударом головою. Вікентій Волошин забив третій гол знаходячись у штрафній гостей. Далі Надольский оформив дубль.
У другій половині автором дублю також став Ванат і Волошин, ще забивали Шулянський і Ісаєнко – 8:0.
Додамо, матч у відповідь пройде 23 жовтня. За підсумками поєдинку переможець пари вийде на кращу команду протистояння "Богеміанс" – "ПАОК".