Госкомтелерадио уволило З.Аласания с должности главы НТКУ

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель Госкомтелерадио Украины Олег Наливайко подписал приказ об увольнении Зураба Аласания с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины. Об этом в комментарии УНН сообщили в отделе кадров Госкомтелерадио.