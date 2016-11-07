Госкомтелерадио уволило З.Аласания с должности главы НТКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель Госкомтелерадио Украины Олег Наливайко подписал приказ об увольнении Зураба Аласания с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины. Об этом в комментарии УНН сообщили в отделе кадров Госкомтелерадио.
"Он освобожден сегодняшним числом, то есть, 7 ноября 2016 года. Приказ подписан по соглашению сторон", - сообщили в отделе кадров.
Напомним, Кабинет министров согласовал освобождения Зураба Аласания с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины распоряжением №791-р от 2 ноября.