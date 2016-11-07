Держкомтелерадіо звільнило З.Аласанію з посади голови НТКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова Держкомтелерадіо України Олег Наливайко підписав наказ щодо звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України. Про це у коментарі УНН повідомили у відділі кадрів Держкомтелерадіо.
"Його звільнено сьогоднішнім числом, тобто, 7 листопада 2016 року. Наказ підписаний за угодою сторін", - повідомили у відділі кадрів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України розпорядженням №791-р від 2 листопада.