Госкино приняло завершенный документальный фильм "...Песни и танцы о смерти"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло завершенный полнометражный документальный фильм Татьяны Ходаковской "Манящий, Сладкий, Без границ или же Песни и танцы о смерти", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.
Фильм, ранее известный под названием "Жизнь. Последний вопрос", является победителем 5-го конкурсного отбора Госкино.
В фильме авторы подняли вопрос, как, полюбив жизнь, можно перестать бояться смерти.
Герои ленты - художники и обычные люди из разных уголков мира.
Производство фильма осуществляли совместно Украина и Великобритания. Съемки проходили в Украине, Грузии, США и Италии.