Держкіно прийняло завершений документальний фільм "...Пісні і танці про смерть"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державне агентство України з питань кіно прийняло завершений виробництвом повнометражний документальний фільм Тетяни Ходаківської «Манливий, Солодкий, Без меж або ж Пісні і танці про смерть», передає УНН із посиланням на прес-службу Держкіно.
Фільм, раніше відомий за назвою «Життя. Останнє питання», є переможцем 5-го конкурсного відбору Держкіно.
У стрічці автори підняли питання, як, полюбивши життя, можна перестати боятися смерті.
Герої стрічки - митці та звичайні люди з різних куточків світу.
Виробництво фільму здійснювали спільно Україна та Велика Британія. Зйомки проходили в Україні, Грузії, США та Італії.