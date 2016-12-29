Держкіно прийняло завершений документальний фільм "...Пісні і танці про смерть"

Фільм, раніше відомий за назвою «Життя. Останнє питання», є переможцем 5-го конкурсного відбору Держкіно.

У стрічці автори підняли питання, як, полюбивши життя, можна перестати боятися смерті.

Герої стрічки - митці та звичайні люди з різних куточків світу.

Виробництво фільму здійснювали спільно Україна та Велика Британія. Зйомки проходили в Україні, Грузії, США та Італії.