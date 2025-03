Госдеп США призвал Россию не использовать газ как политическое оружие

“Поставки газа и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ транзитным трубопроводом Украины согласно решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, “Нафтогаз” требует у “Газпрома” компенсировать разницу за поставки дорогого газа из Европы.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.