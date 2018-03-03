Держдеп США закликав Росію не використовувати газ як політичну зброю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. США закликали Російську Федерацію виконувати поставки газу через українську газотранспортну систему, як того вимагає рішення суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт прес-секретаря Державного департаменту США Гезер Науерт.

"Поставки газу і транзит ніколи не мають бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що Газпром буде постачати газ транзитним трубопроводом України згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу", - вказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” вимагатиме у “Газпрому” компенсувати різницю за поставки дорогого газу з Європи.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.

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