Держдеп США закликав Росію не використовувати газ як політичну зброю

"Поставки газу і транзит ніколи не мають бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що Газпром буде постачати газ транзитним трубопроводом України згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу", - вказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” вимагатиме у “Газпрому” компенсувати різницю за поставки дорогого газу з Європи.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.