Держдеп США закликав Росію не використовувати газ як політичну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. США закликали Російську Федерацію виконувати поставки газу через українську газотранспортну систему, як того вимагає рішення суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт прес-секретаря Державного департаменту США Гезер Науерт.
"Поставки газу і транзит ніколи не мають бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що Газпром буде постачати газ транзитним трубопроводом України згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу", - вказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” вимагатиме у “Газпрому” компенсувати різницю за поставки дорогого газу з Європи.
Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier.— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.