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Госбюджет-2021, переговоры НАТО и провокация России — главные события суток

Госбюджет-2021, переговоры НАТО и провокация России — главные события суток

Киев  •  УНН

 • 12160 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине во время заседания фракции “Слуга народа” обсудили основные показатели госбюджета на 2021 год. России не удалась провокация относительно Минских соглашений во время встречи в ООН. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Обсуждение госбюджета Украины на 2021 год

В среду на заседании фракции “Слуга народа” премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал заявления министра здравоохранения Максима Степанова о недостаточном финансировании потребностей МОЗ “личной позицией”, добавив, что все поправки к бюджету будут учтены. Ранее министр здравоохранения заявлял, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

По словам главы правительства, переданный ко второму чтению проект бюджета на 2021 год остался реалистичным и сбалансированным в части доходов и расходов. Его дефицит уменьшен до 5,5%, а в 2021 году в медицинской отрасли будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн.

Шмыгаль также отметил, что несмотря на слухи, никакие социальные выплаты в следующем году не будут уменьшены, а минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. грн уже с 1 января.

Для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн, еще 2,6 млрд грн — на вакцинацию от коронавируса.

Как отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, проект бюджета на 2021 год соответствует кризисному состоянию страны, документ еще будут обсуждать, однако кардинальных изменений не будет. Он также заявил, что депутаты сделают все возможное, чтобы “бюджетной ночи” не было.

Провокации России в ООН по Минским соглашениям

Россия провела в ООН встречу под прикрытием статуса имплементации Минских соглашений. После этого мероприятия с совместным заявлением выступили Великобритания, США и Эстония.

Страны ООН назвали эту встречу “открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины”. Они решительно отвергли предположения России, что она выступает посредником во внутреннем конфликте в Украине и подчеркнули, что Россия “является активным участником подготовки, вооружения и возглавления вооруженных формирований в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, дополняя эти прокси силы военным персоналом и техникой”.

Великобритания, США и Эстония также заявили, что именно Россия спровоцировала и продолжает разжигать конфликт на Донбассе, во время которого за годы войны погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры министров иностранных дел НАТО

В среду состоялось второе заседание Североатлантического Альянса на уровне министров иностранных дел. Участие в нем приняли министры иностранных дел Украины и Грузии.

После второго дня переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе поддерживают территориальную целостность Украины и Грузии. Во время переговоров в НАТО рассмотрели ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Как отметил генсек НАТО, Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины и наращивает свое военное присутствие в аннексированном Крыму. На такие действия НАТО отвечает путем усиления присутствия Альянса “на суше, в море и в воздухе”.

Кроме того, на втором заседании руководителей МИД НАТО обсудили изменение мирового баланса сил и рост военного потенциала Китая с азиатско-тихоокеанскими партнерами Альянса и ЕС.

Новости в мире

В США команда президента Дональда Трампа занимается судебными исками по обжалованию результатов выборов, несмотря на заявление генерального прокурора Уильяма Барра, который заявил, что Министерство юстиции не выявило масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить результаты президентских выборов.

В Беларуси Александр Лукашенко во время заседания ОДКБ пожаловался президенту Владимиру Путину на вмешательство Польши и стран Балтии “во внутренние дела” страны. Он также обеспокоен соседством со странами НАТО и угрозой санкций со стороны Европейского Союза.

Между тем Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил введение санкционного режима, который позволит Евросоюзу вводить ограничительные меры за нарушение прав человека по всему миру. Министры иностранных дел 27 государств европейского блока скрепят решение печатью на встрече в ближайший понедельник. Новый механизм вступит в силу 10 декабря — в День прав человека.

Из-за распространения COVID-19 в Германии продлили частичный локдаун до 10 января, в Латвии — продлили чрезвычайное положение до 11 января.

По состоянию на утро в четверг в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 64,5 млн человек. Всего в мире COVID-19 инфицировано 64 447 657 человек, из них выздоровели 41 451 795. Количество умерших возросло до 1 492 029.

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