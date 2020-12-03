Вибори в США: команда Трампа займається судовими позовами

Відповідаючи на питання, чи має намір Дональд Трамп ще до інавгурації обраного президента Джозефа Байдена оголосити, що він буде балотуватися в кандидати на президентських виборах 2024 роки, прессекретар відповіла: “Я знаю про те, що такі відомості з’явилися, але в даний час команда президента займається поточними судовими позовами і фокусується на них, принаймні на даний момент”.

Кейлі Макенані також відповіла на питання, про те, чи спілкувався Дональд Трамп з генеральним прокурором США, і чи як і раніше він довіряє Вільяму Барру, який заявив, що ніяких серйозних порушень в ході президентських виборів не було.

“Я не в курсі того, чи розмовляв президент безпосередньо з Барром. Якщо президент вирішить зробити заяву з приводу кадрів, ви дізнаєтеся про це в першу чергу”, — заявила Макенані.

Нагадаємо, Трамп заявив, що покине Білий дім після закінчення терміну своїх повноважень, якщо голосування Колегії вибірників, яке відбудеться 14 грудня, завершиться на користь Байдена. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок. Вісконсін та Арізона підтвердили перемогу Байдена.