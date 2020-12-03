Выборы в США: команда Трампа занимается судебными исками

Отвечая на вопрос, намерен ли Дональд Трамп еще до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена объявить, что он будет баллотироваться в кандидаты на президентских выборах 2024 года, пресс-секретар ответила: “Я знаю о том, что такие сведения появились, но в настоящее время команда президента занимается текущими судебными исками и фокусируется на них, по крайней мере на данный момент”.

Кейли Макенани также ответила на вопрос о том, общался ли Дональд Трамп с генеральным прокурором США, и по-прежнему ли он доверяет Уильяму Барру, который заявил, что никаких серьезных нарушений в ходе президентских выборов не было.

“Я не в курсе того, разговаривал ли президент непосредственно с Барром. Если президент решит сделать заявление по поводу кадров, вы узнаете об этом в первую очередь”, — заявила Макенани.

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом после окончания срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена.