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Выборы в США: команда Трампа занимается судебными исками

Выборы в США: команда Трампа занимается судебными исками

Киев  •  УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Команда президента США Дональда Трампа занимается судебными исками по оспариванию результатов выборов. Об этом заявила пресс-секретар Белого дома Кейли Макенани, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Отвечая на вопрос, намерен ли Дональд Трамп еще до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена объявить, что он будет баллотироваться в кандидаты на президентских выборах 2024 года, пресс-секретар ответила: “Я знаю о том, что такие сведения появились, но в настоящее время команда президента занимается текущими судебными исками и фокусируется на них, по крайней мере на данный момент”.

Кейли Макенани также ответила на вопрос о том, общался ли Дональд Трамп с генеральным прокурором США, и по-прежнему ли он доверяет Уильяму Барру, который заявил, что никаких серьезных нарушений в ходе президентских выборов не было.

“Я не в курсе того, разговаривал ли президент непосредственно с Барром. Если президент решит сделать заявление по поводу кадров, вы узнаете об этом в первую очередь”, — заявила Макенани.

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом после окончания срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена.

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