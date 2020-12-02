У "Слузі народу" хочуть уникнути "бюджетної ночі"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зроблять все можливе, щоб бюджетної ночі не було. Про це він повідомив журналістам сьогодні, передає кореспондент УНН.
“Чи чекати бюджетної ночі? Я б не чекав і ми зробимо все можливе, щоб бюджетної ночі не було. Ми хочемо досягти принаймні цього в цьому бюджетному процесі, бо всі терміни, які були встановлені бюджетним кодексом ми вже прострочили...Не буде бюджетної ночі”, — розповів Гетманцев.
Як повідомлялося, Шмигаль спростував міфи щодо Бюджету-2021 та назвав основні цифри.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.
27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.
Так, 1 грудня, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.
Зазначимо, що т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП — 295,6 млрд грн.
Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.