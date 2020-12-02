У "Слузі народу" хочуть уникнути "бюджетної ночі"

“Чи чекати бюджетної ночі? Я б не чекав і ми зробимо все можливе, щоб бюджетної ночі не було. Ми хочемо досягти принаймні цього в цьому бюджетному процесі, бо всі терміни, які були встановлені бюджетним кодексом ми вже прострочили...Не буде бюджетної ночі”, — розповів Гетманцев.

Як повідомлялося, Шмигаль спростував міфи щодо Бюджету-2021 та назвав основні цифри.



Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

Так, 1 грудня, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.

Зазначимо, що т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП — 295,6 млрд грн.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.