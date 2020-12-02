Засідання “Слуги народу”: Шмигаль відповів на заяви про недофінансування медицини

“Поставив запитання прем’єр-міністру з приводу публічної позиції члена його команди, глави МОЗ Степанова про недостатнє фінансування сфери охорони здоров’я в наступному році. Шмигаль відповів, що це особиста позиція Степанова і необхідне фінансування, в тому числі надбавки для медперсоналу на 30% будуть враховані”, — заявив Качура.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно мінімум 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

Зазначимо, що Степанов утримався під час голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу. У вересні МОЗ подало запит на 296 млрд загального бюджету на охорону здоров’я.

Нагадаємо, що сьогодні пройшло засідання фракції “Слуга народу”, на якому обговорювалися кілька законопроектів — в тому числі і законопроект про брехню в деклараціях, а також питання проекту Бюджету на наступний рік.