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Засідання “Слуги народу”: Шмигаль відповів на заяви про недофінансування медицини

Засідання “Слуги народу”: Шмигаль відповів на заяви про недофінансування медицини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Під час засідання фракції “Слуга народу” прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав заяви міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо недостатнього фінансування потреб МОЗ “особистою позицією”, додавши, що всі поправки будуть враховані. Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат України Олександр Качура, інформує УНН.

“Поставив запитання прем’єр-міністру з приводу публічної позиції члена його команди, глави МОЗ Степанова про недостатнє фінансування сфери охорони здоров’я в наступному році. Шмигаль відповів, що це особиста позиція Степанова і необхідне фінансування, в тому числі надбавки для медперсоналу на 30% будуть враховані”, — заявив Качура.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно мінімум 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

Зазначимо, що Степанов утримався під час голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу. У вересні МОЗ подало запит на 296 млрд загального бюджету на охорону здоров’я.

Нагадаємо, що сьогодні пройшло засідання фракції “Слуга народу”, на якому обговорювалися кілька законопроектів — в тому числі і законопроект про брехню в деклараціях, а також питання проекту Бюджету на наступний рік.

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