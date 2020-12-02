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"Слуги народу" ввечері зберуться на засідання фракції - нардеп

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні о 18:30 планується засідання фракції "Слуга народу", на якій обговорюватимуть декілька законопроектів - у тому числі й законопроект про брехню у деклараціях. Про це у кулуарах Верховної Ради повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

"У нас сьогодні буде засідання фракції о 18:30, і ми будемо обговорювати декілька законопроектів. З-поміж інших буде й питання декларацій. Я знаю, є компромісний законопроект, ми почуємо думки різних колег, хтось каже, що дуже м’яка норма, хтось каже, що жорстка - вона повинна відповідати Конституції. Тому, послухаємо профільних фахівців, які входили до робочої групи, почуємо фахівців, які самі є конституціоналістами. Ми повинні прийняти таку норму, яка буде відповідати Конституції. Комусь це подобається-не подобається, декларування повинно бути прозорим однозначно, громадський сектор повинен мати можливість моніторити всі які є доходи і видатки кожного чиновника, тому ми повинні повернути декларування до кінця року", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації. Аналогічний законопроект раніше зареєстрував і Президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, у робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню у деклараціях цього тижня.

Додамо, що народний депутат України Ярослав Юрчишин заявив, що робоча група з урегулювання конституційної кризи не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо КСУ.

Українські Національні Новини

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