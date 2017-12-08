Госбюджет-2018: большинство средств НАПК потратит на политические партии

"Именно Национальное агентство соответствии с Законом "О политических партиях в Украине" распределяет средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий. Распределение бюджетных средств осуществляется ежеквартально, финансирование осуществляется для 6-ти политических партий, представленных в парламенте", - отметила она.

При этом Корчак напомнила, что на этот год предусмотренные расходы НАПК составили 605,3 млн гривен. Из них 73% (442,4 млн грн) - это были расходы на финансирование уставной деятельности политических партий. Остальные, 162,9 млн грн - на выполнение возложенных на Национальное агентство полномочий. Добавим, на финансирование антикоррупционных органов из госбюджета выделено для:

• НАБУ - 857 млн ​​грн;

• ГБР - 651 млн грн;

• НАПК - 683 млн грн;

• САП - 116 млн грн.

Напомним, Верховная Рада приняла Госбюджет на следующий год с предельным объем дефицита в сумме 81 млрд 849,4 млн грн.