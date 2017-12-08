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Держбюджет-2018: більшість коштів НАЗК витратить на політичні партії

Держбюджет-2018: більшість коштів НАЗК витратить на політичні партії

Київ • УНН

 • 11506 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У проекті державного бюджету на 2018 рік для НАЗК передбачені видатки на фінансування статутної діяльності політичних партій. Вони і становитимуть 75%, (513,7 млн грн) від загального обсягу видатків (683,5 млн грн). Про це повідомила у Facebook голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

“Саме Національне агентство відповідно до Закону „Про політичні партії в Україні“ розподіляє кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій. Розподіл бюджетних коштів здійснюється щоквартально, фінансування здійснюється для 6-ти політичних партій, представлених у парламенті”, — зазначила вона.

При цьому Корчак нагадала, що на цей рік передбачені видатки НАЗК склали 605,3 млн гривень. З них 73% (442,4 млн грн) — це були видатки на фінансування статутної діяльності політичних партій. Решта, 162,9 млн грн — на виконання покладених на Національне агентство повноважень. Додамо, на фінансування антикорупційних органів із держбюджету виділено для:
• НАБУ — 857 млн грн;
• ДБР — 651 млн грн;
• НАЗК — 683 млн грн;
• САП — 116 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Держбюджет на наступний рік із граничний обсяг дефіциту у сумі 81 млрд 849,4 млн грн.

Українські Національні Новини

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