Госаудитслужба обнаружила в Закарпатской области более 50 нарушений на сумму более 15 млн грн
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 ноября. УНН. По результатам ревизий, которые проводят в Закарпатской области специалисты Западного офиса Госаудитслужбы, выявили более 50 нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на общую сумму 15,6 млн грн, сообщают корреспонденту УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.
В частности, на одном из государственных предприятий области установили необоснованное перечисление 1,3 млн грн под видом уплаты НДС лицу, с которым предприятие хозяйственно-правовых отношений не имело. Нарушения, которые привели к потере 1,8 млн грн, обнаружили во время ревизий четырех управлений труда и социальной защиты населения области. В двух управлениях городского хозяйства установлены потери городских бюджетов на общую сумму 2,2 млн грн. Также ревизоры установили факты выплаты заработной платы за неотработанное время, завышение стоимости выполненных работ и услуг и тому подобное.
По результатам ревизий, к предприятиям и учреждениям, нарушившим бюджетную дисциплину, применили 58 финансовых санкций. Правоохранительным органам направили материалы 41 ревизии, по которым начали 18 досудебных расследований. В Государственную службу финансового мониторинга направили 5 сообщений о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму 7,3 млн грн.
За допущенные нарушения 4 должностных лица уволены, 252 - привлечены к административной, а 99 - к дисциплинарной и материальной ответственности, информируют в управлении Западного офиса Госаудитслужбы в Закарпатской области.
Напомним, специалисты Государственной аудиторской службы Украины во время плановой ревизии в Министерстве здравоохранения Украины обнаружили потерь на сумму 1,6 млн грн.