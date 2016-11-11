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Держаудитслужба виявила у Закарпатській області більше 50 порушень на суму понад 15 млн грн

Держаудитслужба виявила у Закарпатській області більше 50 порушень на суму понад 15 млн грн

Київ • УНН

 • 8843 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 11 листопада. УНН. За результатами ревізій, які здійснювали у Закарпатській області фахівці Західного офісу Держаудитслужби, виявлено понад 50 порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 15,6 млн грн, повідомляють кореспонденту УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.

Зокрема, на одному із державних підприємств області встановлено безпідставне перерахування 1,3 млн грн під виглядом сплати ПДВ особі, з якою підприємство господарсько-правових відносин не мало. Порушення, що призвели до втрати 1,8 млн грн, виявлено під час ревізій чотирьох управлінь праці та соціального захисту населення області. У двох управліннях міського господарства встановлено втрати міських бюджетів на загальну суму 2,2 млн грн. Також ревізори встановили факти виплати заробітної плати за невідпрацьований час, завищення вартості виконаних робіт та послуг тощо.

За результатами ревізій, до підприємств і установ, які порушили бюджетну дисципліну, застосовано 58 фінансових санкцій. Правоохоронним органам спрямовано матеріали 41 ревізії, за якими розпочато 18 досудових розслідувань. До Державної служби фінансового моніторингу направлено 5 інформацій про запобігання та протидію легалізації доходів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 7,3 млн грн.

За допущені порушення 4 посадові особи звільнено, 252 — притягнуто до адміністративної, а 99 — до дисциплінарної і матеріальної відповідальності, інформують в управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області.

Нагадаємо, фахівці Державної аудиторської служби України під час планової ревізії у Міністерстві охорони здоров’я України виявили втрат на суму 1,6 млн грн.

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