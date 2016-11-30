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Депутаты местных советов Харьковской области продали почти 20 га госземель

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила схему вывода государственных земель в частную собственность через незаконные операции с электронными информационными реестрами, которую организовали депутаты местных советов Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Депутаты местных советов Харьковской области продали почти 20 га госземель

В течение 2014-2015 годов отдельные депутаты местных советов Харьковской области незаконно поделили на паи и продали почти 20 гектаров государственных земель. Для этого злоумышленники вносили неправдивые данные или безосновательно подменяли владельцев в государственном реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Всего по схеме были поделены на паи около 200 участков рыночной стоимостью 25 тысяч долларов каждый.

Правоохранители уже изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц органов государственной власти Харьковского региона.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах) и ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

 

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