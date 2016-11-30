Депутати місцевих рад Харківщини продали майже 20 га держземель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Харківщині Служба безпеки України викрила схему виведення державних земель у приватну власність через незаконні операції з електронними інформаційними реєстрами, яку організували депутати місцевих рад Харківської області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Упродовж 2014-2015 років окремі депутати місцевих рад Харківської області незаконно розпаювали та продали майже 20 гектарів державних земель. Для цього зловмисники вносили неправдиві дані або безпідставно підміняли власників у державному реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Усього за протиправною схемою було розпайовано близько 200 ділянок ринковою вартістю 25 тисяч доларів за кожну.
Правоохоронці вже вилучили речові докази, що підтверджують протиправну діяльність посадовців органів державної влади Харківського регіону.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) та ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.