Денисова призвала Пристайко способствовать поиску пропавших граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко способствовать поиску украинцев из затонувшего судна Bourbon Rhode. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В неотложном порядке обратилась к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко принять срочные меры для содействия поиску пострадавших граждан Украины", - написала Денисова.
Она также отметила, что согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции.
Ранее УНН сообщал, что 26 сентября 2019 года в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находилось десять граждан Украины.
Позже стало известно, что пропавшее в Атлантике судно затонуло.