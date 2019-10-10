Денісова закликала Пристайка сприяти пошуку зниклих громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала міністра закордонних справ України Вадима Пристайка сприяти пошуку українців з затонулого судна Bourbon Rhode. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У невідкладному порядку звернулася до Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка вжити термінових заходів для сприяння пошуку постраждалих громадян України", - написала Денісова.
Вона також зазначила, що згідно з наявними відомостями, місцезнаходження сімох членів екіпажу, серед яких є українці, наразі невідоме. При цьому компанія судновласника Bourbon Offshore повідомила про припинення подальшого проведення пошуково-рятувальної операції.
Раніше УНН повідомляв, що 26 вересня 2019 року в Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебувало десять громадян України.
Пізніше стало відомо, що зникле в Атлантиці судно затонуло.