Как Бонд: актер Дэниел Крейг получил ранг в британском королевском ВМФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Британский актер Дэниел Крейг, сыгравший суперагента Джеймса Бонда, получил звание почетного офицера Королевского военно-морского флота Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение флота.
Детали
Теперь 53-летний актер имеет такой же ранг, что и его герой Джеймс Бонд. По сюжету, агент 007 — не только секретный сотрудник МІ-6, но и командующий ВМФ.
"Я искренне поздравляю почетного командира Дэниела Крейга в Королевском флоте. Наши офицеры действуют как послы, распространяя информацию о том, что Королевский флот делает по всему миру", — сказал адмирал ВМФ Великобритании Тони Радакин, которого цитирует CNN.
Напомним
Британский актер Дэниел Крейг травмировался во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Welcome to the @RoyalNavy , Daniel Craig!
The actor has been appointed an honorary commander, meaning he has the same rank as #JamesBond .
Congrats, Cdr Craig!