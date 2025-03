Как Бонд: актер Дэниел Крейг получил ранг в британском королевском ВМФ

Детали

Теперь 53-летний актер имеет такой же ранг, что и его герой Джеймс Бонд. По сюжету, агент 007 — не только секретный сотрудник МІ-6, но и командующий ВМФ.

"Я искренне поздравляю почетного командира Дэниела Крейга в Королевском флоте. Наши офицеры действуют как послы, распространяя информацию о том, что Королевский флот делает по всему миру", — сказал адмирал ВМФ Великобритании Тони Радакин, которого цитирует CNN.

Напомним

Британский актер Дэниел Крейг травмировался во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде на Ямайке.

Welcome to the @RoyalNavy , Daniel Craig!



The actor has been appointed an honorary commander, meaning he has the same rank as #JamesBond .



Congrats, Cdr Craig!