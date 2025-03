Як Бонд: актор Деніел Крейг здобув ранг у британському королівському ВМФ

Деталі

Відтепер 53-річний актор має такий самий ранг, що і його герой Джеймс Бонд. За сюжетом, агент 007 — не лише секретний співробітник МІ-6, але й командувач ВМФ.

"Я щиро вітаю почесного командира Деніела Крейга у Королівському флоті. Наші почесні офіцери діють як посли, поширюючи інформацію про те, що Королівський флот робить у всьому світу", — сказав адмірал ВМФ Великої Британії Тоні Радакін, якого цитує CNN.

Нагадаємо

Британський актор Деніел Крейг травмувався під час зйомок 25-го фільму про Джеймса Бонда на Ямайці.

Welcome to the @RoyalNavy, Daniel Craig!



The actor has been appointed an honorary commander, meaning he has the same rank as #JamesBond.



Congrats, Cdr Craig!