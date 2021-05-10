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Демонстранты в Ираке подожгли консульство Ирана

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Протестующие в иракском городе Кербела в воскресенье, 9 мая, попытались взять штурмом консульство Ирана и подожгли пропускные пункты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Middle East Eye, DW, Arab News и данные из социальных сетей.

Что известно

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно огонь в зоне входа на территорию дипмиссии. По словам очевидцев, силы безопасности применили боевые патроны для разгона демонстрантов. По меньшей мере 10 человек получили ранения. Власти на момент публикации не комментировали ситуацию.

Контекст

Протесты вспыхнули после убийства антиправительственного активиста Ихаб аль-Вазни в Кербеле. Один из лидеров национального движения по борьбе с коррупцией был застрелен неизвестными на мотоцикле возле своего дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение, ведется расследование. Преступникам не удастся избежать хватки правосудия, заверил премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казими. С осуждением убийства уже выступили американские и британские дипломаты.

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Акции с требованиями реформы политической системы и борьбы с коррупцией идут в Ираке с октября 2019 года. Многие активисты и некоторые общественные фигуры за это время были убиты.

Angry protesters set ablaze the wall of the Iranian consulate in #Karbala after the assassination of a pro-protests activist in the city. #Iraq

Video via Telergam pic.twitter.com/wVeVvxf49p

— Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) May 9, 2021

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