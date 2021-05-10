Демонстранти в Іраку підпалили консульство Ірану

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Протестуючі в іракському місті Кербела в неділю, 9 травня, спробували взяти штурмом консульство Ірану і підпалили пропускні пункти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Middle East Eye, DW, Arab News та дані з соціальних мереж.

Що відомо

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких видно вогонь в зоні входу на територію дипмісії. За словами очевидців, сили безпеки застосували бойові патрони для розгону демонстрантів. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Влада на момент публікації не коментувала ситуацію.

Контекст

Протести спалахнули після вбивства антиурядового активіста Іхаб аль-Вазні в Кербелі. Один з лідерів національного руху по боротьбі з корупцією був застрелений невідомими на мотоциклі біля свого будинку. Камери відеоспостереження зафіксували напад, ведеться розслідування. Злочинцям не вдасться уникнути хватки правосуддя, запевнив прем’єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Казимі. Із засудженням вбивства вже виступили американські і британські дипломати.

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Акції з вимогами реформи політичної системи і боротьби з корупцією йдуть в Іраку з жовтня 2019 року. Багато активістів і деякі громадські фігури за цей час було вбито.

Angry protesters set ablaze the wall of the Iranian consulate in #Karbala after the assassination of a pro-protests activist in the city. #Iraq

Video via Telergam pic.twitter.com/wVeVvxf49p

— Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) May 9, 2021

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