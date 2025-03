Демократы не станут проводить партийные дебаты на Fox News к выборам 2020 года

“Я считаю, что главное направление к нашей победе идет через дальнейшее увеличение нашего электората и консолидацию всех избирателей. Именно поэтому я определил одним из приоритетов поговорить с большим перечнем потенциальных медиапартнеров, включая Fox News, — отметил председатель НКДП, упомянув недавнюю публикацию журнала The New Yorker о “неподобающих отношениях президента Трампа, его администрации и Fox News”.

“Это привело меня к выводу, что данный телеканал не сможет проводить честные и нейтральные дебаты для наших кандидатов. Таким образом, Fox News не будет нашим медиапартнером в проведении дебатов во время первичных выборов демократов 2020 года”, — добавил Перес. Он ранее информировал, что первые теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года намечены на июнь 2019 года и будут проходить в течение двух дней. Их будут транслировать телекомпании NBC, MSNBC и Telemundo, вторые теледебаты состоятся в июле и их будет транслировать телекомпания CNN.

Just to be clear, Fox News will not serve as a media partner for the 2020 Democratic primary debates.

— Tom Perez (@TomPerez) 6 березня 2019 р.

В США отмечают, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам.

