Демократи не стануть проводити партійні дебати на Fox News до виборів 2020 року

“Я вважаю, що головний напрямок до нашої перемоги йде через подальше збільшення нашого електорату і консолідацію всіх виборців. Саме тому я визначив одним із пріоритетів поговорити з великим переліком потенційних медіапартнерів, включаючи Fox News, — зазначив голова НКДП, згадавши недавню публікацію журналу The New Yorker про “неналежні відносини президента Трампа, його адміністрації та Fox News”.

“Це привело мене до висновку, що даний телеканал не зможе проводити чесні і нейтральні дебати для наших кандидатів. Таким чином, Fox News не буде нашим медіапартнером в проведенні дебатів під час первинних виборів демократів 2020 року”, — додав Перес. Він раніше інформував, що перші теледебати претендентів на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії на виборах 2020 року заплановані на червень 2019 року і будуть проходити протягом двох днів. Їх транслюватимуть телекомпанії NBC, MSNBC і Telemundo, другі теледебати відбудуться в липні і їх буде транслювати телекомпанія CNN.

Just to be clear, Fox News will not serve as a media partner for the 2020 Democratic primary debates.

— Tom Perez (@TomPerez) 6 березня 2019 р.

У США відзначають, що з числа провідних американських ЗМІ саме Fox News симпатизує Трампу і користується прихильністю в Білому домі. Так, президент США регулярно дивиться саме цей телеканал, підтримує дружні стосунки з деякими його ведучими і найчастіше дає інтерв’ю його журналістам.

