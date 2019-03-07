Демократи не стануть проводити партійні дебати на Fox News до виборів 2020 року

ukru
22 березня, 17:51 • 77980 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 120932 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103606 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103476 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 87962 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101717 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151392 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167999 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154848 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246958 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
34 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 33713 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 57119 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 45809 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 46293 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 57991 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163585 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246958 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210063 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194881 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161490 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57133 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53674 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69355 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 50000 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81393 перегляди
Актуальне
Демократи не стануть проводити партійні дебати на Fox News до виборів 2020 року

Демократи не стануть проводити партійні дебати на Fox News до виборів 2020 року

Київ • УНН

 • 9927 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Демократи не будуть проводити теледебати своїх претендентів на висунення кандидатом в президенти США на виборах 2020 року на платформах Fox News через дані про неналежні взаємини телеканалу з адміністрацією республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter голови Національного комітету Демократичної партії (НКДП) США Тома Переса, а також радіостанцію NPR.

“Я вважаю, що головний напрямок до нашої перемоги йде через подальше збільшення нашого електорату і консолідацію всіх виборців. Саме тому я визначив одним із пріоритетів поговорити з великим переліком потенційних медіапартнерів, включаючи Fox News, — зазначив голова НКДП, згадавши недавню публікацію журналу The New Yorker про “неналежні відносини президента Трампа, його адміністрації та Fox News”.

“Це привело мене до висновку, що даний телеканал не зможе проводити чесні і нейтральні дебати для наших кандидатів. Таким чином, Fox News не буде нашим медіапартнером в проведенні дебатів під час первинних виборів демократів 2020 року”, — додав Перес. Він раніше інформував, що перші теледебати претендентів на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії на виборах 2020 року заплановані на червень 2019 року і будуть проходити протягом двох днів. Їх транслюватимуть телекомпанії NBC, MSNBC і Telemundo, другі теледебати відбудуться в липні і їх буде транслювати телекомпанія CNN.

Just to be clear, Fox News will not serve as a media partner for the 2020 Democratic primary debates.

— Tom Perez (@TomPerez) 6 березня 2019 р.

У США відзначають, що з числа провідних американських ЗМІ саме Fox News симпатизує Трампу і користується прихильністю в Білому домі. Так, президент США регулярно дивиться саме цей телеканал, підтримує дружні стосунки з деякими його ведучими і найчастіше дає інтерв’ю його журналістам.

Нагадуємо, у США до розслідування стосовно Трампа залучили експерта по боротьбі з оргзлочинністю РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03