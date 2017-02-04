Данных о жертвах ночных обстрелов в Авдеевке нет - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из-за ночных обстрелов в Авдеевке на утро субботы повреждено еще несколько домов, пока информации о погибших и раненых нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
"8:00. В результате ночного обстрела старой части города пострадали дома на ул. Маяковского, 87а; ул. Соборная (Ленина), 73 кв. 64, 67; ул. Независимости, 24; ул. Нахимова, 73 - автомобиль. На это время информации о погибших и раненых нет", - говорится в сообщении.
Указано, что ночью на местах обстрелов работала полиция. Утром полицейские автопатрули и пешие наряды обходят пострадавший район.
Непосредственно в старой части города открыты два дополнительных пункта полиции.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.