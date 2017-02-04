Даних про жертв нічних обстрілів в Авдіївці немає - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Через нічні обстріли в Авдіївці на ранок суботи пошкоджено ще декілька будинків, наразі інформації про загиблих та поранених немає. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.
"8:00. У результаті нічного обстрілу старої частини міста постраждали будинки на вул. Маяковського, 87а; вул. Соборна (Леніна), 73 кв. 64, 67; вул. Незалежності, 24; вул. Нахімова, 73 – автомобіль. На цей час інформації про загиблих та поранених немає", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вночі на місцях обстрілів працювала поліція. Зранку поліцейські автопатрулі та піші наряди обходять постраждалий район.
Безпосередньо у старій частині міста відкрито два додаткових пункти поліції.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
З початку загострення, за даними поліції, станом на 3 лютого надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.