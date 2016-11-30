Д.Трамп собирается покинуть бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что покинет свой масштабный бизнес "в целом", чтобы сосредоточиться на управлении страной и расскажет о плане относительно этого на пресс-конференции 15 декабря. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить тот факт, что я буду покидать мой большой бизнес в целом для того, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной, для того, чтобы сделать Америку снова великой", - отметил Д.Трамп.
Он добавил, что по закону не должен менять свои отношения с бизнесом, и сказал: "Я чувствую, что визуально важно как президенту никак не иметь конфликта интересов со своим различным бизнесом".
"Поэтому, были обработаны юридические документы, которые полностью выводят меня из бизнес-операций. Президентство является намного более важной задачей", - отметил он.