Д.Трамп збирається покинути бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив в середу, що покине свій масштабний бізнес "загалом", щоб зосередитися на управлінні країною і розповість про план щодо цього на прес-конференції 15 грудня. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я буду покидати мій великий бізнес загалом для того, щоб повністю зосередитися на управлінні країною, для того, щоб зробити Америку знову великою", - зазначив Д.Трамп.
Він додав, що за законом не повинен змінювати свої відносини з бізнесом, і зазначив: "Я відчуваю, що візуально важливо як президенту жодним чином не мати конфлікту інтересів зі своїм різним бізнесом".
"Тож, були оброблені юридичні документи, які повністю виводять мене з бізнес-операцій. Президенство є набагато більш важливим завданням", - вказав він.