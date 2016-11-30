Д.Трамп збирається покинути бізнес

"Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я буду покидати мій великий бізнес загалом для того, щоб повністю зосередитися на управлінні країною, для того, щоб зробити Америку знову великою", - зазначив Д.Трамп.

Він додав, що за законом не повинен змінювати свої відносини з бізнесом, і зазначив: "Я відчуваю, що візуально важливо як президенту жодним чином не мати конфлікту інтересів зі своїм різним бізнесом".

"Тож, були оброблені юридичні документи, які повністю виводять мене з бізнес-операцій. Президенство є набагато більш важливим завданням", - вказав він.