Д.Трамп в субботу поговорит с лидерами РФ, Франции и ФРГ - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу проведет телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома и директор по коммуникациям американского лидера Шон Спайсер в Twitter, передает УНН.
"Получение максимальной отдачи от 1-й полной недели работы - завтра президент Д.Трамп будет говорить по телефону с лидерами Франции, Германии и России", - сказал Ш.Спайсер.