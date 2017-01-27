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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп в субботу поговорит с лидерами РФ, Франции и ФРГ - Белый дом

Киев • УНН

 • 9894 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу проведет телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома и директор по коммуникациям американского лидера Шон Спайсер в Twitter, передает УНН.

"Получение максимальной отдачи от 1-й полной недели работы - завтра президент Д.Трамп будет говорить по телефону с лидерами Франции, Германии и России", - сказал Ш.Спайсер.

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