Д.Трамп в субботу поговорит с лидерами РФ, Франции и ФРГ - Белый дом

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу проведет телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома и директор по коммуникациям американского лидера Шон Спайсер в Twitter, передает УНН.