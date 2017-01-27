Д.Трамп у суботу поговорить з лідерами РФ, Франції і ФРН - Білий дім

"Отримання максимальної віддачі від 1-го повного тижня роботи - завтра президент Д.Трамп буде говорити по телефону з лідерами Франції, Німеччини і Росії", - сказав Ш.Спайсер.

Раніше у Кремлі заявили, що телефонна розмова В.Путіна і Д.Трампа запланована у суботу, 28 січня.