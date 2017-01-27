Д.Трамп у суботу поговорить з лідерами РФ, Франції і ФРН - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп у суботу проведе телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. Про це заявив прес-секретар Білого дому і директор з комунікацій американського лідера Шон Спайсер у Twitter, передає УНН.
"Отримання максимальної віддачі від 1-го повного тижня роботи - завтра президент Д.Трамп буде говорити по телефону з лідерами Франції, Німеччини і Росії", - сказав Ш.Спайсер.
Раніше у Кремлі заявили, що телефонна розмова В.Путіна і Д.Трампа запланована у суботу, 28 січня.