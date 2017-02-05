Д.Трамп не знает, сможет ли найти общий язык с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно найдет общий язык, передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Считаю, что лучше договориться с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с ИГ ("Исламское государство"), в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет замечательно", - сказал он.
Он отметил, что "понятия не имеет", удастся ли ему найти общий язык с Путиным.
Напомним, Белый дом назвал звонок Петру Порошенко как "очень хороший".
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Как сообщал УНН, телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в субботу, 28 января, в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).