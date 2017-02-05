Д.Трамп не знает, сможет ли найти общий язык с Путиным

"Считаю, что лучше договориться с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с ИГ ("Исламское государство"), в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет замечательно", - сказал он.

Он отметил, что "понятия не имеет", удастся ли ему найти общий язык с Путиным.

Напомним, Белый дом назвал звонок Петру Порошенко как "очень хороший".

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Как сообщал УНН, телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в субботу, 28 января, в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).