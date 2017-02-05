Д.Трамп не знає, чи зможе порозумітися з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна, однак це не означає, що він з ним обов’язково порозуміється, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Вважаю, що краще порозумітися з Росією, ніж не порозумітися. І якщо Росія допоможе нам в боротьбі з ІД („Ісламська держава“), в цій масштабній боротьбі, а також з ісламським тероризмом у всьому світі, то це буде чудово,” — сказав він.
Він зазначив, що “поняття не має”, чи вдасться йому порозумітися з В.Путіним.
Нагадаємо, Білий дім назвав дзвінок Петру Порошенко як “дуже хороший”.
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Як повідомляв УНН, телефонні переговори президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулися в суботу, 28 січня, о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).