Д.Трамп: на результаты выборов в США ничего не повлияло
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. После ознакомления с отчетом американской разведки о том, что российское правительство провело массированную, многостороннюю сделку, с целью влияния на результаты выборов президента США, избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что на самом деле на результаты выборов ничего не повлияло, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"При этом он (Д.Трамп - ред.) не поддержал главный вывод - что Кремль стоял за кибератаками", - говорится в сообщении.
В своем заявлении он также выразил огромное уважение к разведывательным учреждениям США.
Также ранее Д.Трамп заявлял, что утверждения о российском хакерстве были частью "охоты на ведьм" со стороны его политических противников, которые он, как утверждает, полностью победил на выборах. Очевидно, он считает, что эти утверждения используются оппонентами для того, чтобы поставить под сомнение легитимность его президентства, пишет издание.
Напомним, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.