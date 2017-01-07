Д.Трамп: на результати виборів у США нічого не вплинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Після ознайомлення зі звітом американської розвідки щодо того, що російський уряд провів масовану, багатобічну операцію, з метою впливу на результати виборів президента США, обраний президент США Дональд Трамп виступив із заявою, що насправді на результати виборів нічого не вплинуло, передає УНН з посиланням на ВВС.
"При цьому він (Д.Трамп - ред.) не підтримав головний висновок - що Кремль стояв за кібератаками", - йдеться у повідомленні.
У своїй заяві він також висловив величезну повагу до розвідувальних установ США.
Також раніше Д.Трамп заявляв, що твердження про російське хакерство були частиною "полювання на відьом" зі сторони його політичних супротивників, що він їх, як стверджує, повністю переміг на виборах. Вочевидь, він вважає, що ці твердження використовуються опонентами для того, щоб поставити під сумнів легітимність його президентства, пише видання.
Нагадаємо, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.