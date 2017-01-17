У Д.Трампа есть возможность использовать свое влияние для поддержки Украины - П.Порошенко

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп сейчас имеет возможность использовать все свое влияние для того, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу и демократию. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.

"Я думаю, что президент Трамп сейчас имеет уникальную возможность использовать все свое влияние для того, чтобы поддержать нас и нашу борьбу за свободу и демократию. И если эти переговоры будут успешными и в результате переговоров Россия заберет свои войска с украинской земли, освободит Крым, это будет абсолютно важным и положительным", - отметил он.

По мнению Президента, "окно возможностей до сих пор существует".

"И в этой ситуации американский народ поддержит эту идею. А если ситуация будет иметь другое развитие, что также возможно, потому что многие люди не доверяют Путину и у нас есть на то причина, и в этой ситуации, я думаю, очень важны будут первые шаги господина Трампа на посту президента США", - добавил П.Порошенко.

 

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